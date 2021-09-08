Yumurtalık ve rahmi yenileyerek anne olma şansı

Son zamanlarda anne olamayan ve 40 yaşın altında olup menopozla erken tanışmış olan kadınların yumurtalarına PRP enjekte edilerek gebelik şansı yükseltiliyor. Bu tedavi yöntemini bulan ve umut verici sonuçlar getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Gökalp Öner, “Kişinin kendi kanından elde edilen PRP uygulamasını, başarısız tüp bebek denemeleri olan kadınların çoğunda etkili oldu. Bu plazma ile rahimdeki kök hücreler uyarılarak, zayıf hücreler sağlıklı hale dönüşüyor" dedi.

Gebelik başarısı için tıbben bir kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor.

Son olarak, Prof. Dr. Gökalp Öner, gebe olmak isteyen anne adayları için yeni bir yöntem geliştirdi. Tekrarlanan düşükleri araştıran Öner, hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa anne olma şansının çok düştüğü bilgisini paylaştı.

Rahim duvarının ince olmasından kaynaklanan başarısız gebelikleri engellemeye yönelik araştırmalar gerçekleştiren Prof. Öner, biyolojik bir yöntem keşfetti. PRP ile tüp bebek teknolojisine katkı veren araştırmacının bu buluşu, kısırlıktan muzdarip tüm kadınlarda gebelik şansını yükseltti. Söz konusu kısırlık tedavisiyle rahim sağlığı düzene sokuluyor ve anneliğin yolu açılıyor.

KARİYERDEN DOLAYI ANNELİĞİ ERTELEYEN ÇOK KADIN BAŞVURDU

Kadının sağlık durumu, yaşam tarzı da çocuk sahibi olmada bir faktör. Prof. Öner, "Kariyerden dolayı beklemek şansı azaltabiliyor ama onların asla anne olamayacağını söyleyemeyiz" diyor.

Öner, şunlara dikkat çekiyor:

"Giderek daha fazla kadın tüp bebek yolu ile anne oluyor. Gebe kalmada sıkıntılarla karşılaşıldığında, kısırlık problemleri söz konusu olduğunda bir çok yöntemle birlikte tüp bebek çözümünü de öneriyoruz. Kadın doğum alanında tıp çok ileri noktada. Çocuk sahibi olmak için 'geleneksel' şemaların dışında birçok yeni çözüm var. Fakat şunu da unutmayalım kısırlığın nedeni olarak yüzde 40 erkek faktörü, yüzde 40 ise kadın faktörü önemlidir." Anne olma imkanı çok az olan kadınlara şans veren yöntem, dünyada ilk kez görülen bir tedavi şekli.”

ANNE OLMADA GÜÇLÜ BİR TOPLUM BASKISI VAR

"Gebelik başarısızlığında PRP yolu tavsiyesinde bulunuyoruz ”diyen Öner, “Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor. Anne olmak için güçlü bir baskıyla karşı karşıya kalan kadınlar çevrelerinde çoğu zaman sözlü kınamalarla karşılaşır” ifadelerini kullanıyor.

YURT DIŞINDAN ÇOK HASTAYA UYGULANDI

"Sorun şu ki, kadınlar bu fikirle bize geç geliyorlar. Kırk yaşlarına yaklaştıklarında başvuranların sayısı da fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor. Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var" diyen Öner, sözlerine şöyle noktalıyor:

"Hastalarımızın yarısı yurt dışından geliyor. Gelen hastalarım arasında 'anne olmanız imkansız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik hayata geçti. Doğurganlık söz konusu olduğunda insanlar sınırları da aşabiliyor. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. İşte PRP ile rahim ince inceliğine bağlı düşük sorunlarında çok önemli aşamalar kaydedildi."