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Yumurtaya %20 zam geldi...

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yumurtaya %20 zam geldi...Yumurtanın tanesi 2.40 TL oluyor!
Yumurtaya %20 zam geldi...

Yumurtanın tanesi 2.40 TL oluyor!

9 Mayıs’ta 1,80 TL’ye, 26 Mayıs’ta 2 TL’ye çıkan yumurtanın tane fiyatına yine zam geliyor. 1.5 ay içinde üçüncü kez zamlanacak olan yumurtanın tanesi 18 Haziran itibarıyla 40 kuruş daha pahalıya satılacak.

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