Yumurtaya okkalı zam! İşte yeni fiyatlar

Zam yağmuru kaldığı yerden devam ediyor.
6'lı yumurta 12,5 TL'den 16 TL'ye , 20'li yumurta 39 TL'den 49 TL'ye ve 30'lu yumurta da 55 TL'den 72 TL'ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar bu sabah itibari ile marketlerde yerini aldı.
Zam yağmuru kaldığı yerden devam ediyor.
6'lı yumurta 12,5 TL'den 16 TL'ye , 20'li yumurta 39 TL'den 49 TL'ye ve 30'lu yumurta da 55 TL'den 72 TL'ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar bu sabah itibari ile marketlerde yerini aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.