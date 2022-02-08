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Yunan adalarına feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı

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Koronavirüs salgını yüzünden 2 yıldır yapılamayan Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri kısıtlaması, dün kaldırıldı.
Yunan adalarına feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kararın sevindirdiğini söyledi ve "Yılda neredeyse 1,5 milyon yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli, Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Marmaris-Rodos gibi noktalarda feribot seferlerinin açılması, önemli bir turizm şekline dönüşecek" dedi.

Karar kapsamında, 49 yolcuyla sınırlandırılmak üzere feribotların Yunanistan’ın Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis'in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişine izin verildi.

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