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Yunan adalarına Türk turist akını: Rekor kırılıyor, giden tekrar gidiyor

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Sisam Adası'ndaki otel sahibi Fotini Yerondi, bu yıl adanın ekonomisinin Türk turistler sayesinde kurtulduğunu belirtiyor
Yunan adalarına Türk turist akını: Rekor kırılıyor, giden tekrar gidiyor

Bu yıl yaz tatilinde Yunan Adaları'na yönelen Türk turist sayısının rekor kırması bekleniyor. Yunan turizm sektörü, artan Türk ziyaretçi sayısından oldukça memnun. Bu yıl temmuz ayının ilk haftasına kadar Yunanistan’a giriş yapan Türk turist sayısı 182 bin kişiyi aşmış durumda. Yunan turizmciler, Türk turistlerin adalara olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Midilli gibi bazı adalarda ıstakoz stoklarının tükendiğini belirtiyorlar.

Yunan Adaları'nda kapıda vize kolaylığı

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, 10 Yunan adasında nisan ayından itibaren uygulamaya konan "kapıda vize" sistemi, Türk turistlerin adalara erişimini kolaylaştırdı. Bu sistem sayesinde 35 bin Türk turist, adalara kolayca giriş yapabilmiş. Yunan turizmciler, Türk ziyaretçilerin kaliteli hizmeti daha uygun fiyata bulabilmelerinin adaları cazip kıldığını ifade ediyor.

Midilli ve Sisam'da Türk turist etkisi

Midilli Turizm Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Aris Lazaris'e göre, adaya gelen turistlerin yüzde 75'i Türk ve bu durum adanın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Sisam Adası'ndaki otel sahibi Fotini Yerondi, bu yıl adanın ekonomisinin Türk turistler sayesinde kurtulduğunu, Hollanda ve İskandinavya ülkelerinden gelen turist sayısında büyük düşüş yaşandığını belirtiyor.

Türk Turistlerin sadakati ve dostlukları

Gazeteci Teodoros Piliotis, Türk turistlerin sadece otellerde ve restoranlarda değil, süpermarketlerde ve elektronik eşya dükkanlarında da harcamalar yaptığını, bir kez gelenlerin ertesi yıl tekrar geldiğini, adalılarla dostluk ilişkileri kurduklarını anlatıyor.

TÜRSAB'tan rekabet değerlendirmesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, Yunan adalarının güzelliklerine ve Yunanların Türklere sıcak davranışlarına dikkat çekiyor. Türkiye'deki yüksek enflasyonun, ülkenin dünya turizm piyasasındaki rekabetçi fiyat avantajını kaybettiğini belirtiyor.

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