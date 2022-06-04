  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Yunan adasında yüzde 100 elektrikli araca geçiş başladı

»
Geçen yılın sonlarında duyurulan Smart Astypalea projesi, Yunan Adası Astypalea’da hayata geçirildi.
Yunan adasında yüzde 100 elektrikli araca geçiş başladı

Hem çevre hem de gürültü kirliliğini azaltmak için harekete geçen Yunanistan, e-araçlara geçme projesini başlattı.

Geçen günlerde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de ziyaret ettiği ada, sürdürülebilir kalkınma modelinin uygulandığı bir konsept ada oldu.

Proje, Astypalea’daki mevcut 1.500 geleneksel yakıtlı aracı e-araçlarla değiştirmeyi, yenilikçi isteğe bağlı mobilite hizmetlerini tanıtmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk elektrikli araçlar adaya Haziran ayı başlarında ulaştı ve bu aynı zamanda projenin polis, sahil güvenlik ve yerel havaalanında kullanılmak üzere resmi açılışına da damgasını vurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soruşturma başlatıldı: Tesla alev aldı, sürücü camı kırarak çıkabildi29 Mayıs 2022 Pazar 19:42
  • Sanal dünya Metaverse’de tecavüz28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:36
  • Elon Musk, Twitter için yeni kaynak buldu26 Mayıs 2022 Perşembe 22:59
  • Twitter’a kişisel verilerin gizliliğini korumadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza26 Mayıs 2022 Perşembe 19:56
  • Facebook kullanıcı sayısı 3 miyara yaklaştı25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:06
  • Ericsson’dan küresel kamu hizmetleri inovasyon merkezi23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:35
  • YouTube Ukrayna’yla ilgili 70 bini aşkın videoyu kaldırdı22 Mayıs 2022 Pazar 21:45
  • Teknoloji dünyasını sallayan iddia: Apple artık Çin’de üretmeyecek22 Mayıs 2022 Pazar 21:34
  • Bilim insanları şaştı kaldı: Hamsterlar, gen düzenleme sonrası agresifleştiler22 Mayıs 2022 Pazar 19:26
  • Elon Musk’tan Twitter açıklaması: “Muhtemelen yaşam standartlarımı artırmayacak”22 Mayıs 2022 Pazar 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti