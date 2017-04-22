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Yunan aileler kayıp yakınları konusunda bilgilendirildi

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Yunan aileler kayıp yakınları konusunda bilgilendirildi
Yunan Alayı (ELDİK) mensubu olup kalıntıları bulunarak kimlik tespitleri yapılan üç kişinin ailelerine bilgilendirme yapıldığı, kalıntılarının ise 25 Mayıs’ta teslim edileceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, 2015 Ocak-Mart ayında “Agios Dometios”da (Ay Demet) Yunan Alayı (ELDİK) eski kışlası yakınlarında bulunup DNA metoduyla kimlik tespitleri yapılan üç Yunanlının ailelerine yapılan bilgilendirmenin dün tamamlandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’tan bir heyetin bilgilendirme amacıyla çarşamba gününden bu yana Yunanistan’da bulunduğunu aktaran gazete, ELDİK mensubu kişilerin Girit, Selanik ve Korfu’daki yakınlarının ziyaret edildiğini belirtti.

Habere göre, heyete başkanlık eden Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, 25 Mayıs tarihinde Güney Kıbrıs’ta, söz konusu üç kişinin ve Gönyeli’de bulunup 2016 yılında kimlik tespitleri yapılan diğer 10 Yunan’ın kalıntılarının ailelerine teslim töreninin yapılacağını söyledi.

KOMİTE HEYETİ ABD’YE GİDİYOR

Öte yandan gazete haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden üç kişilik bir heyetin, BM arşivlerini incelemek için ABD’ye gitmek üzere Pazar günü adadan ayrılacağını yazdı.

Habere göre heyet, İngiliz arşivlerini incelemek üzere İngiltere’ye de gidecek.

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