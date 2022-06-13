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Yunan amiralin küstah sözlerine yanıt!

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Yunanistan'da katıldığı canlı yayında küstah açıklamalarda bulunan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos'a Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.
Yunan amiralin küstah sözlerine yanıt!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de temaslarda bulunuyor.

Temasları kapsamında Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yaptı.

Yunanistan'daki bir TV kanalında konuşan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos yaptığı açıklamada "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Küstah sözlerle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı" yanıtını verdi. 

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