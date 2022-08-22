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Yunan askerinden, Türk topraklarına 1 kilometre uzaklıkta kışkırtıcı hareketler

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Yunan askerinden, Türk topraklarına 1 kilometre uzaklıkta kışkırtıcı hareketler
Yunan askerinden, Türk topraklarına 1 kilometre uzaklıkta kışkırtıcı hareketler

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de devam eden gerginliği Yunanistan Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 1800 metre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'na asker takviyesi ile hat safhaya ulaştı.

55 ASKER FERİBOTUN GÜVERTESİNDEN TÜRKİYE'YE BAKARAK ULUSAL MARŞLARINI SÖYLEDİ

Adada konuşlandırılan komando ve özel harekat birliğine ek olarak önceki gün feribot ile sevk edilen 55 yeni asker Kızılhisarlı Limanı'na girmeden önce geminin güvertesinde dizilip Türkiye topraklarına baka baka ulusal marşlarını söylemesi ve şov yapmaları Yunanistan'da günün konusu oldu.

TÜRK TARAFININ ADAYA YÖNELİK AÇIKLAMALARINA CEVAP OLDU

www.evros.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu, haberde  askerlerin feribotun güvertesinden söyledikleri ulusal marşa karşılık adadaki vatandaşlarında askerleri, ellerinde  bayraklarla karşıladığı ve bu hareketle Yunanistan askerlerinin aylardır Türk tarafının adaya yönelik açıklamalarına iyi bir yanıt olduğu belirtildi. Yunan askerlerinin söylediği marşın Kaş ilçesinden rahatlıkla duyulduğu belirtildi.

Yunan askerlerinin geminin limana bağlanmasına kadar ulusal marşlarını söylemeye devam ettikleri belirtildi.

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