Yunan Ayaklanmasının Yıldönümü Güney Kıbrıs'ta Kutlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Yunan ayaklanmasının (25 Mart 1821) ve EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasının (1 Nisan 1955) yıldönümü nedeniyle resmî twitter hesabından “1821’in Kıbrıslı mücadelecilerinin bayrağı bize her zaman Kıbrıs’ın Yunanistan’la kutsal ve kopmaz bağını hatırlatacak. Bütün Helenlere nice yıllar” paylaşımında bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, Güney Kıbrıs’ta törenlerle kutlanan Yunan ayaklanması nedeniyle Rum siyasi partileriyle Yunanistan’ın Güney Kıbrıs büyükelçisi birer mesaj yayımladı.

Latsia’daki Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde düzenlenen dini törende, Avrupa Konseyi toplantısı nedeniyle Brüksel’de bulunan Anastasiadis adına Rum Sözcü Vekili Niovi Parisinu konuşma yaptı.

Rum tarafının her an, bütün iyi niyeti ile BM Genel Sekreteri’nin belirlemiş olduğu gibi müzakere prosedürüne katılma hazır olduğunu defalarca ilan ettiğini savunan Parisinu “hükümet, millî davamıza, halkımızın ata topraklarındaki tarihî devamını sağlayacak adil ve sürdürülebilir bir çözümü başarmak için müzakerelerin yeniden başlaması ön şartlarını oluşturmak istiyor” ifadesini kullandı.

Parisinu, Rum yönetiminin, AB’nin müzakere prosedürüne özlü katılımı, bütün tarafların çözümün Avrupa ilke ve değerlerine dayanması gereğini kabul etmesi ve ülkenin jeopolitik önemindeki artışın “doğru bir çözüme ulaşılması çabasına olumlu katkı koyacak unsurlar olması için” çaba harcadığını söyledi. Parisinu, “Kıbrıs’ın oynayabileceği önemli role vurgu yapmak istiyoruz” dedi.

Rusya-Ukrayna geriliminin yaşandığı bu zor günlerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’de Güney Kıbrıs’ı “büyük Avrupa ailesinde, temsil etmekte olduğunu, kıtanın eşit demokratik devleti olarak geleceğe birlikte karar vermeye çalıştıklarını” söyledi.

Parisinu, “1821 ve 1955 ulusal yıldönümlerinin ifade ettiği ideallerin, içerdikleri kahramanlık faaliyetlerinin ve yansıttıkları ortak ruhun gerek 25 Mart 1821’i gerek 1 Nisan 1955’i “Helen ulusunun belirleyici durakları haline getirdiğini" kaydetti.

YUNAN BÜYÜKELÇİNİN TV MESAJI

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu TV aracılığıyla verdiği mesajında Kıbrıs sorununun 47 yıldan fazladır çözülmemesinden Türk tarafının tutumunu sorumlu tuttu. Ukrayna’daki gelişmelere dair ilkeli duruşun Kıbrıs örneğinde de uygulanması gerektiğini savunan Papameletiu, “Kıbrıs da istila ve işgal kurbanıdır” iddiasında bulundu.

Yunanistan için Kıbrıs’ın en yüksek ulusal dava olduğunu söyleyen Papameletiu bugünkü Türk liderliğini çözüm zeminini değiştirmeye çalışmakla suçladı. Kıbrıs sorununun, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki bölgeli iki toplumlu, tek egemenliği, tek uluslararası temsiliyeti ve tek vatandaşlığa sahip federasyona evrilmesiyle çözülebileceğini iddia eden Yunan Büyükelçi, Rum ve Yunan hükümetleri olarak, garanti asistemi kaldırılmadan ve Türk askeri tamamen çekilmeden uzlaşılacak bir çözümün bir anlamı olmayacağını savundu. Papameletiu, Yunan hükümeti olarak Rum yönetiminin Güven Yaratıcı Önlemler önerisine tam destek verdiklerini söyledi.

TÖREN

Güney Kıbrıs genelinde düzenlenen törenlerle kutlanan ayaklanma için ana etkinlik Yunan büyükelçiliği önünde düzenlendi. Eski “mücadeleciler”, üniversite ve örgün eğitim öğrencileri ile izcilerin, kurum ve kuruluşların katıldığı resmîgeçitte öğrencilerin KKTC’deki yerleşim birimlerinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Mavi-beyaz kıyafetli öğrenciler “Oğullarımın ve torunlarımın ordusu seni kurtaracak”, “Dedelerimizin toprağı! Unutmayacağız” vb yazılı çeşitli dövizler taşıdı.

EĞİTİM BAKANININ MESAJI

Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Prodromos Prodromu törende yaptığı konuşmada, “Helenler ve Kıbrıslıların hala özgürlük, bağımsızlık ve vatanın hakları, insan hakları mücadelesi var, 1821 mücadelesinden ve haklı özgürlük mücadelemizden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.

SİYASİLERİN MESAJLARI

Alihtia siyasi parti başkanlarının dünkü törenden sonra verdikleri mesajları aktardığı haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun “hedef, Kıbrıs’ın kurtarılması ve yeniden birleştirilmesi. Birlik içerisinde ulusal başarılar kaydediyoruz” sözünü öne çıkardı.

Gazeteye göre, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas “kutladığımız Yunan ayaklanması Helen ulusunun tarihindeki ve dünya tarihindeki en yüksek sınırdır” ifadesini kullandı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos “1821 ayaklanmasının öğretisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunmak için Kıbrıs Helenizm’inin feneri olabilir” dedi.

DİPA “Helenler birlik olursak çok şey başarabiliriz”, EDEK “politikamız talepkâr olmalı ve Kıbrıs sorununu yeniden gerçek boyutuna yerleştirmeliyiz”, Ekologlar “25 Mart bize ülkemizi geri almak için mücadele gücü veriyor” ve ELAM “Kıbrıs, Helenizm’in kopmaz parçası olarak Kıbrıs’a imzasını attı. Mücadeleye isteğiniz ve inancınız olsun” mesajı verdi.