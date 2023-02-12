Yunan bakan Dendias, Çavuşoğlu’yla birlikte Hatay’da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla birlikte Hatay’ı ziyaret etti.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremleri Türkiye’de 10 ili derinden etkiledi. Yabancı ülkeler de Türkiye’ye desteklerini bildirdi, arama-kurtarma ekipleriyle insani yardım gönderdi.
Şimdi de Yunan bakan, deprem bölgelerini ziyaret ediyor.
Dendias, Çavuşoğlu’yla beraber önce Adana’ya gitti. Şimdi de Hatay’da incelemelerde bulunuyor.
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