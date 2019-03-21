Yunan Bakan’dan Çavuşoğlu’na: “Bana gavur demeyin”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları olduğunu ve bunların farkında olduklarını söyledi; garantörlük konusunda ise “Artık çağ dışı bir yöntem olan garantiler konusun

Katrugalos, “Ben Mevlüt ile her karşılaştığımda kendisinin bana ‘kardeş’ demesini istiyorum. Benden ‘gavur’ olarak bahsetmesini istemem kesinlikle.” ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları var ve biz bunların farkındayız.” dedi.

Katrugalos ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katrugalos, bölgede var olan gerginlikleri azaltma yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Katrugalos, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs’ın haklarını destekliyoruz çünkü Kıbrıs, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir ancak şu da bir gerçek ki Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de mevcut hakları var. Uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakları var ve biz bunların farkındayız.”

Kıbrıs meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi üzerinde durduklarını belirten Katrugalos, “Artık çağ dışı bir yöntem olan garantiler konusunun saf dışı kalmasından yanayız. Biz, hemen bu konuların ayrıntılı şekilde tartışılmasına geçmedik. Sadece Türk tarafının bu konulara ilişkin fikirleri nelerdir, bu konuların görüşülmesiyle ilgili nasıl bir mekanizma oluşturulur bu konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs ile ilgili olarak İsviçre’nin Crans Montana kentinde yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Katrugalos, “Yunanistan için süreç içinde en önemli konu şu: Buradaki görüşmelerde Kıbrıs konusu uluslararası boyut kazandı. Bizim için en önemli konu bu.” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji konusuna ilişkin de Katrugalos şunları söyledi:

“Biz tabii Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı hakları olduğunu kabul ediyoruz ancak bunun ötesinde Kıbrıs’ın hakları var. Ne Yunanistan ne Kıbrıs bölgede bir monopol oluşturmak niyetinde. Esasında böyle de bir şey yapamaz. Burada deniz hukuku kuralları geçerlidir. Yunanistan olarak biz bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz.”

Katrugalos, Kıbrıs konusunda gerginliğin azaltılmasından bahsederken, sorunların hasıraltı edilmesinden değil samimiyetle görüşülmesinden yana olduklarını belirterek, ikili görüşmelerde siyasi diyalog çerçevesinde sorunlara çözüm bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yunan Bakan Katrugalos, konuşması şöyle sürdürdü:

“Bizim garantiler konusunda fikir ayrılığımız var çünkü bu konuda tek taraflı hakların korunması söz konusu. Karşı tarafa garantiler konusunda tanınan herhangi bir hak yok. Biz bu konuyu uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek zorundayız. Bu esasında daha ileriki dönemlerde yapılacak bir tartışma ancak bunun kamuya açık şekilde bu tartışmanın yapılmış olması da son derece önemli. Biz tabii ki Kıbrıs’ın haklarını savunmak zorundayız. Biz, Yunanistan olarak Kıbrıs’ın kendi Münhasır Ekonomik Bölge’sinde (MEB) bazı hakları olduğuna inanıyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu hakları her iki toplumla da ilgili. Hidrokarbon kaynaklarının her iki toplumun menfaatine olacak şekilde değerlendirilmesi konusunun da garanti altına alınmasına aslında çok da soğuk bakmıyoruz. Burada bir fon oluşturulması yönünde bir önerimiz var. Buradan elde edilecek gelirlerin karşılıklı olarak adil bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili olarak.”

Katrugalos, “birleşik bir Kıbrıs’ı” arzu ettiklerini söyleyerek, “Buna uluslararası hukuka ve karşılıklı saygı çerçevesinde adada yaşayan iki halk karar verecektir.” şeklinde konuştu.

Kıta sahanlığı ve MEB konularında uluslararası deniz hukukunun kurallarına riayet edilmesi gerektiğini ifade eden Katrugalos, güven artırıcı önlemler konusunda da farklı alanlarda adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Katrugalos, “Ben Mevlüt ile her karşılaştığımda kendisinin bana ‘kardeş’ demesini istiyorum. Benden ‘gavur’ olarak bahsetmesini istemem kesinlikle.” ifadesini kullandı.