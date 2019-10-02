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Yunan Bakandan Türkiye’ye mali destek çağrısı

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Yunanistan 'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Kumuçakos, sığınmacılar konusunda ağır bir yükün altına giren Türkiye’ye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Yunan Bakandan Türkiye’ye mali destek çağrısı

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci mutabakatını savundu. Süddeutsche Zeitung’a konuşan Kumuçakos, anlaşmaya atıfla, "Elimizde olan tek araç bu. Bu yüzden (anlaşmaya) sadık kalmalıyız ve daha etkili bir hale getirmeliyiz" diye konuştu. Bakan Yardımcısı, "Yaklaşık 4 milyon sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’nin ağır bir yükün altına girdiğini" hatırlatarak, ülkeye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kumuçakos, diğer yandan Türkiye’ye de insan kaçakçılığı ağlarını çökertme çağrısı yaptı.

"Daha katı bir göç politikası izleyeceğiz"

Yunan hükümetinin öncelikli olarak sınır dışı edilecek sığınmacılar için güvenli üçüncü ülkeler listesi oluşturacağını söyleyen Bakan Yardımcısı, eski Başbakan Aleksis Tsipras hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Bir önceki hükümetin politikalarının çok yumuşak olduğunu söyleyen Kumuçakos, "Biz daha katı olacağız" diye konuştu. Kumuçakos göç ve iltica dairelerinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Atina’nın AB’den daha fazla destek beklediğini sözlerine ekledi. Muhafazakar siyasetçi, Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in  İtalya’ya deniz yoluyla gelen sığınmacıların paylaştırılması önerisinin bu yönde kendileri için bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Yunanistan 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade edecek

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına karşın Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında son dönemde artış gözleniyor. Ülkede sığınmacıların barındıkları kampların kapasitelerini aşan doluluk oranı, sığınmacıların uzun bekleme sürelerini insani olmayan koşullarda geçirmelerine neden oluyor. Geçen Pazar Midilli Adası’ndaki Morya Kampı’nda çıkan yangında bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetmişti. 3 bin kişi kapasiteli Morya’da 13 bin sığınmacının kaldığı belirtilmişti.

Yunan hükümetinin yangının ardından yaptığı kriz toplantısından 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade etme kararı çıkmıştı.

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