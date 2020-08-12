Yunan Başbakan'dan Türkiye'ye "kaza çıkabilir" uyarısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte Türkiye'yi "mantıklı" davranmaya davet ederek bölgedeki hareketliliğin askeri bir "kazaya" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri konusunda yaşanan gerginliğin bölgede bir "kazaya" neden olabileceğine dair uyarıda bulundu.

Yunan Başbakan, "Komşumuzda sonunda mantığın üstün geleceğini ümit ediyoruz. Böylece gerçek diyalog da başlayabilir" ifadesini kullandı.

"Kısıtlı bir alana bu kadar çok askeri güç yığıldığında, kaza tehlikesi de ortaya çıkar" diyen Mitsotakis, Yunanistan'ın tansiyonun yükselmesinden yana olmadığını belirtti ancak ekledi: "Hiçbir provokasyon cevapsız kalmaz."

Türkiye hafta başında sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i donanma gemileri eşliğinde Yunan adası Meis açıklarına göndermişti.

Ardınan Yunanistan da şu an Kıbrıs'ın batısında bulunan Oruç Reis'i takip etmeleri için savaş gemilerini bölgede konuşlandırdı.

Dendias İsrail'e gidiyor

Akdeniz'de Ankara ile Atina arasında yaşanan krize ilişkin İsrail'den de açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Atina'nın yanında olduğu belirtilerek "İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder" denilmişti.

Atina, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın İsrail'e giderek görüşmelerde bulunacağını duyurdu.