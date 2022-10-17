Yunan basını: Atina, Türkiye’ye karşı askeri hava üstünlüğü kazanıyor

Ankara-Atina hattında kriz son dönemde Ege adalarının silahlandırılması ve bir dizi başlıkta hızla yükselirken, Yunan basını Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçmeye başladığını yazdı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre, Türkiye ve ABD arasında son yıllarda yaşanan savaş uçağı gerilimi Türk ordusunun hava gücünü de geriye götürdü.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sonrasında Türkiye, ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde F-35 programından çıkarılmıştı. Buna karşın Türkiye, geçen yıl F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 yeni uçak alımı için ABD’ye talepte bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Türkiye'ye savaş uçağı satışına yeşil ışık yakarken ABD Senatosu'ndaki Yunan lobisi satışı engellemek için çalışmaları sürdürüyor.

‘TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ GERİ KAZANMASI YILLAR ALIR’

Kathimerini'nin haberinde, Yunanistan ordusunun Türkiye'ye karşı hava üstünlüğü kazanmaya başladığı, ABD F-16 satışına onay verse bile Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından hava gücünde kaybettiği gücü geri kazanmasının yıllar alacağı öne sürüldü. ABD'de Türkiye'ye yeni savaş uçağı satışıyla ilgili “süresi belirsiz bir mücadele” yaşandığı da belirtildi.

Yunan gazete, Türkiye ABD'den yanıt beklerken Atina'nın savaş uçaklarını yenileme alanında ilerlediğini, toplamda 153 F-16'ya sahip olduğunu yazdı. Bunlara ek olarak 6 Fransız Rafale, 24 Mirage 2000-5 ve 34 F-4E Phantom savaş uçağının Yunan ordusunun envanterinde olduğu, 2024'te Fransa'dan 18 Rafale daha satın alınacağı kaydedildi. Birçok savaş uçağının son dönemde yenilendiğine, gelecek yıl da ABD'yle F-35 görüşmelerinin başlanmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Ankara-Atina hattında artan kriz son dönemde ABD-Türkiye ilişkilerine de sıçramıştı.

Yunanistan'daki üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz'deki varlığını hızla artıran ABD, geçen mayısta Girit Adası’ndaki Suda üssüne F-35 ve F-15'lerin yerleştirileceğini duyurmuştu. Geçen ay da Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan ve ABD'ye nota vermişti.