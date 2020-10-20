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Yunan basını: Bakan Dendias, Alman ve İspanyol mevkidaşlarından Türkiye'ye silah ambargosu uygulamalarını istedi

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Yunan basını: Bakan Dendias, Alman ve İspanyol mevkidaşlarından Türkiye'ye silah ambargosu uygulamalarını istedi
Yunan basını: Bakan Dendias, Alman ve İspanyol mevkidaşlarından Türkiye'ye silah ambargosu uygulamalarını istedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Alman ve İspanyol mevkidaşlarına Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını talep eden bir mektup yazdığı iddia edildi.

Atina Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunan bakan, Alman mevkidaşı Heiko Maas'a yazdığı mektupta Türkiye'ye belli askeri mühimmatların gönderilmemesini talep etti. 

Habere göre bu mühimmatlar arasında fırkateynler, denizaltıları, uçaklar vs. bulunuyor. 

Dendias, taleplerine gerekçe olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'provokatif' eylemlerini gösterdi.

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