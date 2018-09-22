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Yunan basını: Erdoğan tehdit ediyor

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"8 Türk askeri ensesinde nefesimizi hissedecek"
Yunan basını: Erdoğan tehdit ediyor

Yunan medyası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından dün yapılan açıklamasına yer vererek, "Erdoğan tehdit ediyor: 8 Türk askeri ensesinde nefesimizi hissedecek" dedi. 

Dün Beştepe'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'FETÖ' ile mücadeleye ilişkin olarak "Bu Amerika olur, başka yerler olur, FETÖ'nün yuvalandığı başka ülkeler olabilir, başka bölgeler olabilir, buralara dönük de ilgili birimlerimizin, kurumlarımızın operasyonları hiç ara vermeden devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler" demişti. 

Athens Voice'da yer alan haberde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan sığınma talebinde bulunan 8 firar askere atıfta bulunarak, "Türkiye Cumhuriyet'inin nefesini enselerinde hissedecekler' diyen Erdoğan'ın sözcüsü, tehdit etti" ifadelerine yer verildi. 

Kalın'ın "Gülen yanlılarının 1 ile 5 yıl arasında da olsa adaletin önüne çıkacak" sözlerini aktarıldığı haberde MİT'in yurt dışında yürüttüğü operasyonları hatırlatarak, Kosova ve Ukrayna'daki 'FETÖ' mensubu olduğu iddia edilen kişilerin iade edildiğini hatırlattı. 

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