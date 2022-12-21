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Yunan basını: Türkiye’nin iletişim gücü, Yunanistan’dan daha iyi

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Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtildi.
Yunan basını: Türkiye’nin iletişim gücü, Yunanistan’dan daha iyi

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan’ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi.

Bunun aksine Türkiye’nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan’ın ise “kimseye cevap vermeme” üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.

Yorumda, Türkiye için “Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor.” ifadesi yer alarak, Türkiye’nin iletişim gücünün Yunanistan’dan daha iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi

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