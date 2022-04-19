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Yunan basını: Yunanistan, Türk İHA'larına çare arıyor

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Yunanistan, Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) karşı kendi savunmasını geliştirmeye çalışıyor.
Yunan basını: Yunanistan, Türk İHA'larına çare arıyor

Yunan gazetelerine göre hükümet, Türk İHA'larına karşı savunma yöntemleri arayışını hızlandırdı. Yunan basını, Atina'nın İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı MQ-9 İHA ve SİHA'ları edinmek için İsrail ve ABD ile müzakereleri sürdürdüğünü yazdı.

Kathimerini gazetesinin İngilizce yayınına göre "Bu çerçevede İHA'ların uçuş sırasında yönünü değiştirebilecek ya da görüşünü engelleyen veya bu silahların kumanda merkezlerine müdahale edilebilecek" elektronik sistemler gözden geçiriliyor.

Fransız yapımı böyle bir sistem geçtiğimiz hafta Yunan Hava Kuvvetleri'ne sunulmuştu.

Bu çalışmalara paralel olarak İsrail tarafından geliştirilen ve "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemi ile ilgili görüşmeler de sürüyor.

'Yunan savaş uçakları Türk İHA'ları tespit etmekte zorlanıyor'

Yunan basınında son dönemde sık sık, Türk İHA'ları ve özellikle savaş bölgelerinde yer alan "Bayraktar TB2" tipi SİHA'ların görevleri ve yetenekleri detaylarıyla irdeleniyor.

Konuyla ilgili bazı yorumlarda, bugüne kadar gerek İsrail'den gerek ABD'den İHA kiralayan Yunanistan'ın, bundan böyle kendi İHA ve SİHA'larını geliştirmesi için, ABD'de ya da diğer gelişmiş ülkelerde yaşayan başarılı Yunan bilim insanlarını ülkeye davet etmesi de önerildi.

Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas, Nisan ayı başlarında kaleme aldığı makalesinde, "Bayraktar'ın mucidi Selçuk Bayraktar'ın ABD'de MIT üniversitesinde eğitim görürürken, İHA için ilhamı bir Yunan profesörden aldığını" öne sürmüştü.

Naftenboriki gazetesi, "Bayraktarların savaş yöntemlerini değiştirdiğine"; Azerbaycan, Libya ve son olarak da Ukrayna'da önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Gazete, bu silahların Rusya'nın Karadaniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'nın batmasında önemli rol oynamış olabileceği iddialarına yer verdi.

Ta Nea gazetesi ise bugüne kadar "Ege'deki Yunan hava sahasının Türk savaş uçakları tarafından sürekli ihlal edildiğinden" şikayetçi olan Yunanistan'ın, şimdi bu şikayetlerine "Türk İHA'larının uçuş ihlallerini" de eklediğini belirtti.

Gazeteye göre Yunanistan hükümeti, Ege'deki "hava sahası ihlallerine" karşı alınabilecek önlemler üzerinde çalışıyor.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin basında çıkan raporlarına göre, "Türkiye'nin Ege'de gerçekleştirdiği tatbikatlarda İHA'lar da kasıtlı ya da kasıtsız olarak adalar üzerinde Yunan hava sahasını ihlal ediyor".

Televizyonlardaki tartışma programlarında askeri uzmanlar, İHA'ların keşif uçuşları yaptığını öne sürdü. Uzmanlar, Türk jetlerini "önleme/püskürtme amaçlı" havalanan Yunan savaş uçaklarının İHA'ları tespit etmekte zorlandıklarına dikkat çekti.

İHA'ların Yunan hava kuvvetlerinin "baş ağrısı" haline geldiğine inanlardan biri olan iktidar partisi milletvekili emekli general Nikos Manolakos.

Yunan devlet radyosu ERA'ya konuşan Manolakos, "Yunanistan'ın kendi İHA'larını geliştirmekte çok geç kaldığını" söyledi.

Ancak Tesalya Üniversitesi'nde Yunanistan yapımı İHA'lar üzerindeki çalışmalardan henüz beklenilen randımanın sağlanamadığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin "acilen bir çözüm arayışı içinde olduğu" belirtiliyor

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