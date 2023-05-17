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Yunan basınında Seçim 2023: "Atina'daki yetkililer Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istiyor"

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"Seçimlerin ikinci tura kalması Atina'da ciddi bir etki yaratmadı"
Yunan basınında Seçim 2023: "Atina'daki yetkililer Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istiyor"

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması Yunanistan basınında da geniş yer buldu.

Ülkenin önemli yayım organlarından Kathimerini'de yer alan haberde, "Görevdeki cumhurbaşkanı Erdoğan'la altı muhalefet partisinin ortak adayı Kemal Kılçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması Atina'da ciddi bir etki yaratmadı" ifadeleri yer aldı.

Gazete seçimlerle ilgili haberinde, Atina'da kimsenin Erdoğan lehine olan dengenin özellikle pazar günü muhalefetin yaşadığı hayalkırıklığının ardından değişeceğine inanmadığını yazdı.

Gelecek dönemde Türk-Yunan ilişkilerindeki temel senaryoların değişmeyeceği öngörüsü yapılan yazıda, "Atina'daki diplomatik ve siyasi çevreler, görevdeki son dönemini geçiren Erdoğan'ın ekonomik yeniden yapılanma ve komşularla ihtilafları çözme gibi miraslar bırakmaya yöneltebileceğine inanıyor" dendi.

Haberde ayrıca, "Atina'daki birçok yetkili bambaşka bir koalisyonun iktidarı almasındansa Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Yunanistan için daha tercih edilebilir olduğuna inanıyor" ifadeleri kullanıldı.

AVGİ: HALK YİNE KAYBETTİ

Aleksis Çipras'ın partisi Syrzia'ya yakın Avgi gazetesi ise Türkiye'deki seçimlerle ilgili yayınladığı analizde, "Halk yine kaybetti" başlığını kullandı.

Yazıda seçim sonuçlarıyla ilgili, "Gençler, kadınlar, azınlıklar ve özgür düşünen insanlar boğucu ortamın yeniden üreteceği çıkmazlarda acı çekmeye devam edecekler" dendi.

Avgi'nin analizinde, "Kurulu ve iyi organize bir rejimi etrafından dolaşarak yenemezsiniz. Türkiye'deki seçimlerden çıkan temel sonuç budur" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda ayrıca, "Yüzde 50'nin altına düşüş Erdoğan'ın egosunu biraz incitmiş olabilir ama yeni yarışa başlarken ona bir üstünlük verecek" değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan merkezli bir diğer yayım organı Ta Nea ise seçim gecesi Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ve Fransız gazetesi Le Monde'un yayımladığı seçim haritasını gündeme taşıdı.

"Le Monde'un provokatif haritası" başlığını taşıyan haberde, "Provokatif haritaya göre Ege adalarının yarısı Kılıçdaroğlu'na oy verdi" dendi.

Haberde Yunanistan'a ait olan bazı adaların seçim haritasında kırmızıyla boyanmasına tepki gösterildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Yunanistan'ın Fransa Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in Le Monde gazetesine bir mektup göndererek haritanın derhal silinmesini talep ettiği ifade edildi.

Haritada Rodos, Simi, Kos, Ileryoz ve Sakız Adası gibi bazı Yunan adalarında Kılıçdaroğlu'nun daha fazla oy aldığını ifade eden kırmızı rengin kullanıldığı görülüyor.

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