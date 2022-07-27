  • BIST 2.547,83
  • Altın 987.701
  • Dolar 17.9231
  • Euro 18.1669
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor

Yunan basınından ilişkileri gerecek hamle: Türk ordusu ile kıyaslama yaptılar

» »
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliği pekiştirecek bir hamle Yunan basınından geldi. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Ankara ve Atina yönetimlerinin sahip olduğu askeri gücü kıyasladı.
Yunan basınından ilişkileri gerecek hamle: Türk ordusu ile kıyaslama yaptılar

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik bir süredir karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunan basını bu kez işleri abarttı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Türkiye ve Yunanistan’ın askeri güçlerini, ordularını ve sahip oldukları teçhizatları kıyaslayan bir haber yayınladı.

Gazete, Yunanistan’ın özellikle son dönemde ABD’nin de desteğiyle ordusunu güçlendirdiğine dikkat çekerken, Türkiye’ye yaklaştıklarını kanıtlayacak veriler de paylaşıldı.

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSC) Başkanı Dr Aristo Aristotelous imzali “Yunanistan’ın Güç Dengesi – Türkiye 2022” raporuna da atıfta bulunulan haberde, Ankara ve Atina yönetimlerinin sahip olduğu askeri teçhizat grafiklerle gösterildi.

TEK TEK GRAFİKLERLE GÖSTERİLDİ

Kırmızı: Türkiye Mavi: Yunanistan (Ta Nea Gazetesi)

Raporda, Yunanistan nüfusunun (2010’da 11 milyon, 2022’de 10 milyon ve 2060’ta 8,5 milyon) devam eden düşüş eğilimi ve yaşlanması, ülke ekonomisi ve gelecekteki savunma yetenekleri için ciddi bir risk oluşturduğu ibaresi de yer aldı. Diğer yandan, Türkiye’deki nüfusun artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu - mirayhaber.com

ABD’DEN F-16 ALINIMINA DA DEĞİNİLDİ

Türkiye ile ilişkilerin kırılgan olduğu bir dönemde yapılan haber dikkat çekerken, “Orduda, hem insan gücünde hem de ana muharebe tanklarında, zırhlı araçlarda ve diğer araçlarda Türk sayısal üstünlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, önceki yıllara kıyasla bu üstünlük önemli şekillerde azalmıştır. Ayrıca silahların güçleri arasındaki fark da Yunanistan için eskiye kıyasla daha pozitif olarak şekillenmiştir.” ifadesi yer aldı.

Türkiye- Yunanistan hava ve deniz gücünün de masaya yatırıldığı haberde, iki ülke arasındaki helikopterler bile sayı sayı kıyaslandı, tablo haline getirildi.

Ta Nea gazetesi ayrıca, son dönemde Yunanistan’ın ABD ve Fransa’dan aldığı savaş uçaklarına dikkat çekerken, Türkiye’nin ABD’den F-16 alımında sorun yaşadığı için hava gücü açısından iki ülke arasında eskiye oranla daha az fark olduğu öne sürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macaristan Başbakanı Orban’ın ırk açıklamaları tepki çekti24 Temmuz 2022 Pazar 10:55
  • Almanya’da kaybolmaya karşı renkli valiz tavsiyesi alay konusu oldu23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:31
  • Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gizli belgeleri çöpe atmış23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:55
  • Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:21
  • Macron'a "tahıl anlaşması" tepkisi: Türkiye Fransa'dan daha güçlü23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:31
  • Erdoğan, Putin ve Reisi’nin İran’daki fotoğrafı Almanya’da gündem oldu: ‘NATO’ya meydan okuma’23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:22
  • Avrupa Birliği: Türkiye’yi takdir ediyoruz22 Temmuz 2022 Cuma 22:59
  • Almanya Dışişleri Bakanı’ndan NSU’ya karşı birlik çağrısı22 Temmuz 2022 Cuma 16:24
  • Aşırı sıcaklar Polonya ve Yunanistan’ı da etkisi altına aldı, Türkiye sınırına dayandı22 Temmuz 2022 Cuma 15:57
  • İtalya’da parlamento feshedildi21 Temmuz 2022 Perşembe 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti