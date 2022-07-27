Yunan basınından ilişkileri gerecek hamle: Türk ordusu ile kıyaslama yaptılar

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliği pekiştirecek bir hamle Yunan basınından geldi. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Ankara ve Atina yönetimlerinin sahip olduğu askeri gücü kıyasladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik bir süredir karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunan basını bu kez işleri abarttı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Türkiye ve Yunanistan’ın askeri güçlerini, ordularını ve sahip oldukları teçhizatları kıyaslayan bir haber yayınladı.

Gazete, Yunanistan’ın özellikle son dönemde ABD’nin de desteğiyle ordusunu güçlendirdiğine dikkat çekerken, Türkiye’ye yaklaştıklarını kanıtlayacak veriler de paylaşıldı.

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSC) Başkanı Dr Aristo Aristotelous imzali “Yunanistan’ın Güç Dengesi – Türkiye 2022” raporuna da atıfta bulunulan haberde, Ankara ve Atina yönetimlerinin sahip olduğu askeri teçhizat grafiklerle gösterildi.

TEK TEK GRAFİKLERLE GÖSTERİLDİ

Kırmızı: Türkiye Mavi: Yunanistan (Ta Nea Gazetesi)

Raporda, Yunanistan nüfusunun (2010’da 11 milyon, 2022’de 10 milyon ve 2060’ta 8,5 milyon) devam eden düşüş eğilimi ve yaşlanması, ülke ekonomisi ve gelecekteki savunma yetenekleri için ciddi bir risk oluşturduğu ibaresi de yer aldı. Diğer yandan, Türkiye’deki nüfusun artış gösterdiğine dikkat çekildi.

ABD’DEN F-16 ALINIMINA DA DEĞİNİLDİ

Türkiye ile ilişkilerin kırılgan olduğu bir dönemde yapılan haber dikkat çekerken, “Orduda, hem insan gücünde hem de ana muharebe tanklarında, zırhlı araçlarda ve diğer araçlarda Türk sayısal üstünlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, önceki yıllara kıyasla bu üstünlük önemli şekillerde azalmıştır. Ayrıca silahların güçleri arasındaki fark da Yunanistan için eskiye kıyasla daha pozitif olarak şekillenmiştir.” ifadesi yer aldı.

Türkiye- Yunanistan hava ve deniz gücünün de masaya yatırıldığı haberde, iki ülke arasındaki helikopterler bile sayı sayı kıyaslandı, tablo haline getirildi.

Ta Nea gazetesi ayrıca, son dönemde Yunanistan’ın ABD ve Fransa’dan aldığı savaş uçaklarına dikkat çekerken, Türkiye’nin ABD’den F-16 alımında sorun yaşadığı için hava gücü açısından iki ülke arasında eskiye oranla daha az fark olduğu öne sürüldü.