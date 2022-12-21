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Yunan basınından Türkiye yorumu: ‘Buzları eriten adım’

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Almanya, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında geçen hafta gerçekleşen görüşme Yunan basınında geniş yer buldu.
Yunan basınından Türkiye yorumu: ‘Buzları eriten adım’

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetlerinin 16 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştirdiği üçlü görüşme için, “buzları eriten adım” yorumu yapıldı.

Yunanca yayın yapan “cnn.gr” haber sitesinde yer alan üçlü görüşmeye ilişkin değerlendirmede, “Doğrudan diplomatik sonuç doğurmasa da buzların erimesine ve Ankara’nın sonraki süreçte niyetinin anlaşılmasına yardımcı oldu. ifadeleri yer aldı. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmeye ılımlı bir ortamın hakim olduğu, TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da varılan anlaşmaya uymayarak, ABD Kongresinde yaptığı konuşmadan Ankara’nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Yunan tarafının, Kalın’ın bu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından “Miçotakis-Erdoğan görüşmesinden birkaç gün sonra Türk uçaklarının Yunan adaları üzerinde 42 uçuş gerçekleştirdiğini” iddia ettiği kaydedildi.

Haberde, uzun süre sonra tarafların masaya oturmasının her şeye karşın olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.

‘DİYALOG MANTIKLI VE KAÇINILMAZ’

Ta Nea gazetesinin haberinde de “telefonlar çalışmadığında istenmeyen durumlara ilişkin tehlikenin artacağı” düşüncesiyle Atina’nın diyalog istediği ifade edildi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, buluşmanın buzları eritmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un Atina ile Ankara arasındaki iletişim kanallarının tekrar açılmasını, “mantıklı ve kaçınılmaz” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Kathimerini gazetesi de buluşmanın, aylar sonra Atina ile Ankara arasında yüksek düzeyli temasların tekrar başlamasına ilişkin ilk işaret olarak nitelendi.

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, 16 Aralık’ta Belçika’da üçlü görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye, TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katılmıştı.

Almanya ve ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılmasının ele alındığı üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

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