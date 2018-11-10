“Yunan Dili Derneği” kuruldu

Çağdaş Yunan Dili ve Yunancayla ilgili bölümlerin mezunlarının bir araya gelerek oluşturduğu Yunan Dili Derneği (YUDER) kuruldu.

Yunan Dili’nde farkındalık yaratmak; diğer yabancı dillerin yanında Yunanca’nın aktif hale getirilmesi; Yunanca bilenler, Yunan dili bölümü bitirenler ve/veya adada Yunanca ile ilgili olarak katkıda bulunan/bulunacak kişilerin tek çatı altında toplanması; söz konusu kişilerin sorunlarıyla ilgilenilip çözüm aranması; Yunan dili hususunda tercüme talep edecek kişi ve kurumlara belirlenmiş standartlar üzerinden yardımcı olunması amacıyla kurulan YUDER, ilk Genel Kurulu’nu 17 Kasım Cumartesi günü yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda saat 14.00’te toplanacak genel kurulda yetkili organların seçimi gerçekleştirilecek.