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Yunan Dili Derneği’nde (YUDER) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nun ardından görev dağılımı yapıldı

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Yunan Dili Derneği’nde (YUDER) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nun ardından görev dağılımı yapıldı.
Yunan Dili Derneği’nde (YUDER) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nun ardından görev dağılımı yapıldı

Yunan Dili Derneği’nde (YUDER) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nun ardından görev dağılımı yapıldı.

Olağan Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, başkanlığa Arif Malek’in getirilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Arif Malek

Koordinatör: Özgen Özyönüm

Örgütlenme Sekreteri: Ahmet Karagözlü

Basın ve Yayın Sorumlusu: Tünay Mertekçi

Mali İşler Sorumlusu: Ferda Ergün

Sosyal İşler, Etkinlik ve Proje Sorumlusu: Çise Erdoğa

Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu: Diyar Tozakı

Yedek Üye: Fatma Tahsin Keleş

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