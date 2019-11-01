Yunan doktorlar Rum meslektaşlarının mobingi yüzünden istifa etti

: Rum yönetiminin, uygulamaya koyduğu Genel Sağlık Sigortası nedeniyle doktorların toplu halde devlet hastanelerinden ayrılması üzerine açığı Yunanistan’dan getirdiği doktorlarla kapatmaya çalıştığı bir dönemde, sözleşmeyle işe alınan Yunanlı iki doktorun Rum meslektaşlarından mobing uygulaması üzerine istifa ettiği bildirildi.

Politis Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun her iki Yunan doktorun da istifa ettiğini dün doğruladığını kaydederken edindiği bilgilere dayanarak, iki Yunan doktorun istifa mektuplarında belirttikleri gerekçelere yer verdi.

Habere göre doktorlardan biri, görevli olduğu hastanede üstü olarak çalışan bir Rum doktorun, hastane koridorunda ve hastaların önünde kendisine bağırıp azarlamasını, bir diğerinin de yine bir Rum meslektaşı tarafından “sen yasa dışı çalışıyorsun, hastaneyi terk et” v.b. sözlerini gerekçe belirtti.

Gazete alınan Yunan doktorlarla yapılan işe alım sözleşmelerinin bazı maddelerinin yüksek Rum doktorlara verilenlerden çok daha yüksek ödenek öngördüğü bilgisini de paylaştı.