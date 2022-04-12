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Yunan gazeteci Thanasis Kukakis, “Predator” adlı casus yazılımla takip edildi

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Politis gazetesi, “Passitora LTD” adlı şirkette, 2019’da patlak veren “casus van” skandalında adı geçen eski Mossad ajanı Tal Dilian’ın da ortak olduğunu yazdı.
Yunan gazeteci Thanasis Kukakis, “Predator” adlı casus yazılımla takip edildi

Yunan gazeteci Thanasis Kukakis’in cep telefonunun, Güney Kıbrıs’taki bir şirkete ait olan “Predator” adlı casus yazılımla takip edildiği ortaya çıktı.


Politis gazetesi, “Passitora LTD” adlı şirkette, 2019’da patlak veren “casus van” skandalında adı geçen eski Mossad ajanı Tal Dilian’ın da ortak olduğunu yazdı.


Gazete, Kukakis’in cep telefonuna yüklenen casus yazılımla, 10 ay boyunca takip edildiğini ve telefonunda bulunan tüm içeriklere erişim sağlandığını kaydetti.

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