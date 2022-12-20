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Yunan gazetesi Kontra'nın açıklamasına göre Yunanistan'da dinleme skandalı hala devam ediyor

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Yunan Kontra Gazetesi'nin yazdığı habere göre uzun süre gündemden düşmeyen Yunanistan dinleme skandalı hala devam ediyor. Önde gelen isimler Başbakanlıkla örtüşmeyen fikirlere sahip olduğu için Yunanistan İstihbarat Teşkilatı tarafından dinleniyor
Yunan gazetesi Kontra'nın açıklamasına göre Yunanistan'da dinleme skandalı hala devam ediyor

Yunanistan'da yayımlanan Kontra gazetesi, "dinleme skandalı" çerçevesinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler'de görevli bazı kişilerin silahlanma programlarıyla bağlantılı olarak dinlendiğini ileri sürdü.

 

Yalnız gözetim altında oldukları savunuldu

Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetlerinin önde gelen isimlerinin, bazı tedarik anlaşmalarında Başbakanlık ile örtüşmeyen fikirleri olduğu gerekçesiyle "gözetim" altına alındığı savunuldu. Yunanistan İstihbarat Teşkilatının (EYP) yaptığı "dinlemeler" sonucu, hükümetin temel seçimlerini kabul etmediği ortaya çıkan bir kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Casus yazılım programıyla başlamıştı

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti. Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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