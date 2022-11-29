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Yunan gazetesinden çarpıcı analiz: Miçotakis’in en önemli seçim silahı Erdoğan

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Kathimerini’nin Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papaşelas, kaleme aldığı analizde “Erdoğan ne zaman Miçotakis’e saldırsa, Yunan lidere anketlerde birkaç puan hediye ediyor ve kararsız seçmeni ona yöneltiyor” ifadelerini kullandı.
Yunan gazetesinden çarpıcı analiz: Miçotakis’in en önemli seçim silahı Erdoğan

Türkiye ve Yunanistan arasında süren gerilim, Yunan basınında manşetlerden düşmüyor.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papaşelas, ülkede yaklaşan seçimler öncesinde Türk-Yunan ilişkilerine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Türkiye gibi Yunanistan'ın da seçimlere hazırlandığına dikkat çekilen yazıda, muhafazakar Başbakan Kirikaos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la “bir siyasi tangoya” girdiği belirtilerek “Dansları daha önce belirlenen bir koreografiyi izlemiyor. Asla planlanmamış şekilde yaşanıyor. Siyasi açıdansa bu, zorlu seçimlere hazırlanan her iki tarafın da en önemli anlarda işine yarıyor” yorumu dikkat çekti. Papaşelas, Erdoğan'ın seçim öncesinde Yunan Başbakan'ın “en büyük gizli silahı” olduğu yorumunu yaparak, “Erdoğan ne zaman Miçotakis'e saldırsa, Yunan lidere anketlerde birkaç puan hediye ediyor ve kararsız seçmeni ona yöneltiyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇATIŞMA, ERDOĞAN’IN DA ŞANSINI ARTIRIYOR’

Türk yetkililerin Yunanistan karşıtı açıklamalar yapmadığı bir gün olmadığını savunan Yunan gazeteci, Erdoğan'ın da Miçotakis'i hedef alarak oylarını artırmayı başardığını yazdı. Yunanistan'a yönelik düşmanlığın Türkiye siyasetinde popüler bir taktik olduğu kaydedilen analizde, bu çatışmanın hem Erdoğan'ın hem de Miçotakis'in yeniden seçilme şansını artırdığı belirtildi.

Buna karşın yanlış adım ve hesapların ters tepebileceği, tangonun hoş olmayan bir hale ve çatışmaya dönüşebileceği görüşü de dikkat çekti. Analizde, asıl tangonun Ege'nin iki yakasında siyaseti belirleyecek seçimler sonrası yaşanacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Yunanistan’a yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler” mesajını yinelemişti.

Yunanistan'daki anketlere göre Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi birinciliğini sürdürürken, Türk-Yunan ilişkileri de halkın en fazla önemsediği gündemler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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