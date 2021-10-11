Yunan gazetesinden çarpıcı yorum: İki ülke arasında gerginlik tırmanıyor!

Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren araştırma gemisi Oruç Reis’in KKTC’nin kuzeyinde ‘keşif çalışması’ sürdürdüğünü açıklaması da Yunan tarafı için Ankara’nın ‘niyetinin göstergesi’ olarak yorumlanıyor.

Son dönemde hem Ege’de hem de Akdeniz’de Türkiye’yle karşı karşıya gelen Yunanistan, Fransa’ya 3 milyar euro ödeyerek üç fırkateyn ve altı Rafale avcı uçağı satın almış, iki ülke arasındaki bu anlaşma NATO ülkeleri tarafından tepki çekmişti.

Yunanistan’ın köklü gazetelerinden Ekathimerini, Ege’deki gerilimin tırmandığını ifade ederken, Türkiye’nin tutumunun Atina’yı endişelendirdiğini öne sürdü. Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren araştırma gemisi Oruç Reis’in KKTC’nin kuzeyinde ‘keşif çalışması’ sürdürdüğünü açıklaması da Yunan tarafı için Ankara’nın ‘niyetinin göstergesi’ olarak yorumlanıyor.

‘BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR’

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan anlaşma sonrası Yunanistan’ın askeri gücünü desteklemesiyle, kendisini ‘zor bir durumda’ bulduğunu aktarırken, Yunanistan’ın Fransa’dan bir fırkateyn daha almasının bölgede dengeleri değiştirebileceğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki anlaşmanın Türk medyasında geniş yankı uyandırdığı da ifade edildi.

Gazete, Yunanistan’ın Fransa ile yapılan stratejik anlaşmanın yanı sıra, Washington ile süregelen Karşılıklı Savunma ve İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) da beş yıl uzatıldığını vurgularken, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

Gazete, Atina yönetiminin uluslararası alanda iyi ilişkilerinden söz ederken, Türkiye’nin ise son dönemde müttefikleriyle yaşadığı problemlere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eski Başkan Donald Trump’tan sonra ABD ile ilişkileri istediği çizgide yönetemediği öne sürülen yazıda, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in görevinden ayrılmasının ardından ‘iyi ilişkiler’ kurulan Almanya ile ilişkilerin geleceği ‘belirsiz’ olacağı yorumu yapıldı. Yazıda ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘iyi ilişkilere’ sahip olmadığı, bunun ise ciddi problemlere olanak sağlayabileceği öne sürüldü.

Gazete, Atinalı yetkililerin, batıyla ilişkileri istediği gibi gitmeyen Erdoğan’ın Fransa ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı ‘hükümsüz’ olarak sayabileceği endişesi taşıdıklarını da aktardı.

Ekathimerini gazetesine göre, gerçekleşmesi en kötü senaryo, Türkiye’nin Oruç Reis’in araştırma yaptığı bölgelere yüzer sondaj kulesi yerleştirmesi veya balıkçı teknelerini Yunan karasularına göndermesi olarak paylaşılıyor. Son dönemde Türk balıkçıların iki ülke arasında problem olduğu bilgisi de yazıda paylaşılıyor.

Öte yandan, gazete, Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup gönderdiği bilgisine de yazıda yer verirken, Türkiye’yi ‘ileri gitmekle’ suçladı.