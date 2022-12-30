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Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye sınırında yeni tahrik

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Üç gündür Ege’deki adalarda askeri birlikleri ziyaret ederek tahrik fotoğrafları paylaşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu kez Türkiye’nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısından Meriç Nehri üzerinden mesaj gönderdi.
Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye sınırında yeni tahrik

Yaklaşık üç gün süren Ege'deki tartışmalı adalardaki askeri birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros bugün akşam saatlerinde Batı Trakya'daki Türkiye –Yunanistan arasındaki Meriç Nehri’ndeki İpsala Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı’nda ortaya çıktı.

“MERİÇ DÜŞMEDİ DÜŞMEYECEK”

Floros, Meriç sınırının Yunanistan tarafından çektirdiği fotoğrafları kendisine ait sosyal medyadan paylaşarak altına şu ifadeleri yazdı:

“Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli ile. Görevlerine ve misyonlarına bağlılıkla Yunanistan bölgesini koruyanlara sağlık ve güçle Mutlu Yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek!”

12 MİL AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

Yunanistan, son dönemde sık sık Girit'in çevresindeki kara sularını 12 mile çıkarılacağını dillendiriyor.

Atina’nın bu açıklamalarına Türkiye’den bir kez daha cevap geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis’imizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz” dedi.

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