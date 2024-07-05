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Yunan komutan ile Rum komutan yardımcısı arasında kriz

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RMMO Komutan Yardımcısı Korgeneral Lukas Hacimihail’in, RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ı hedef alan mektubu, Rum kamuoyunda tartışma yarattı.
Yunan komutan ile Rum komutan yardımcısı arasında kriz

Haravgi’nin haberine göre Korgeneral Hacimihail, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başta olmak üzere Rum yetkililer arasında rahatsızlık yarattığı mektubunda, RMMO’da görev yapan en eski üst düzey subay olarak “son 10 aydır ordu içerisinde cereyan edenleri eleştirdiği için maruz kaldığı aşağılanmadan” yakındı.

Gazete, mektubun mayıs ayı sonlarında yayımlandığını ve özellikle Yunan medyasının, RMMO’nun Yunan Komutanı ve Rum Komutan Yardımcısı arasında kriz yaşandığına dair haberlerini doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

Habere göre “armyvoice.gr isimli internet sitesi, Komutan Yardımcısı'nın 25 Mayıs’tan beri izinde olduğunu, bunun üst rütbeli bir subay için alışık olunan bir durum olmadığını, Bakanlar Kurulu’nun da Hacimihail’in görev süresini uzatmayacağına dair bilgiler edinildiğini” yazmıştı.

Hacimihail SAKS’a yönelik mektubunda, “RMMO’nun Rum yetkililerine yönelik onur kırıcı ifadeler kullanıldığına atıf yaptı ve ‘Kıbrıslı subay, astsubay ve profesyonel askerinin düzeyiyle ilgili bilgi ve deneyimim, sizlere ve komuta etmekte olduğunuz personele güvenimi kesin olarak beyan etme olanağı tanıyor. Kimden gelirse gelsin, hedefi ve amacı Kıbrıslı subayı küçümsemek olan hiçbir çabayı, herhangi bir aşağılamayı veya kişiliğini yerme çabasını kabul etmeyiniz. Personelinizin olanak ve kabiliyetlerini küçümseme çabasını kabul etmeyin.” ifadelerine yer verdi.

Mektuba düne kadar Savunma Bakanlığı’ndan da RMMO’dan da herhangi bir tepki gelmediğine dikkat çeken gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, konunun sorulmasına karşılık “Özellikle yakın zamana kadar üst rütbeli görevde bulunan bir subayın, hiç de yardımcı olmayan aleni açıklamaları hakkında alenen konuşmam. Bu, bütün dünyada böyledir.” dediğini de bildirdi.

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