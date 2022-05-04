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Yunan Kuryeden Çıkan Kapsül Sayısı 86

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Yunan Kuryeden Çıkan Kapsül Sayısı 86
Yunan Kuryeden Çıkan Kapsül Sayısı 86

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a sistemli şekilde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete hesabına kuryelik yapan 19 yaşındaki kuryenin vücudundan çıkardığı kapsül sayısının 86’ya ulaştığı, taşıdığı kokainin bir kiloya yakın olduğu bildirildi.


Haravgi ve diğer gazeteler 28 Nisan’da Atina’dan Larnaka Havaalanı’nda yakalanan kuryeden çıkan 86 kapsülün her birinin 10 gram kokain ihtiva ettiğini yazdı. 19 yaşındaki kuryenin, Güney Kıbrıs’a çatal-bıçak ambalajı içerisinde 3,5 kilo kokain sokmaya çalışan 34 yaşındaki Yunan kuryenin yakalanmasından 24 saat sonra ele geçirildiğine dikkat çekti. 

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