Yunan Mahkemesi'nden Altın Şafak'a son darbe! 'Suç örgütüdür...'

34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas, yedi yıl önce Altın Şafak taraftarı Giorgos Roupakias tarafından öldürülmüştü. Kararın açıklanmasıyla rapçi Fyssas'ın annesi Magda Fyssa ellerini havaya kaldırıp bu pozu verdi.

Mahkemenin kararını vermesiyle Atina sokakları karıştı, Reuters haber ajansı Altın Şafak taraftarlarına karşı polisin biber gazı kullandığını bildiriyor.

NE OLDU?

Yunanistan'da beş buçuk yıldır süren Altın Şafak partisi davası bugün sonuçlandı.

Üç hakimden oluşan bir panel aşırı sağcı partinin üyelerine yönlendirilen suçlamalar hakkında kararını bugün açıklayı.

Neo-Nazi görüşleri savunan Altın Şafak'ın aralarında tüm liderleri de bulunan 68 üyesine 4 farklı suçlama yöneltiliyor.

Suçlamalar kapsamında mahkeme Altın Şafak'ın bir suç örgütü olup olmadığına karar verdi. Partinin bir suç örgütü olduğu yönünde karar verildi ve hareketin liderleri de suç örgütü üyesi sayıldı.