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Yunan Mahkemesinden Suç Örgütü Altın Şafak Yöneticilerine "Tutuklama" Kararı

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Yunan mahkemesi, 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunun tutuklanarak hapse girmesine karar verdi.
Yunan Mahkemesinden Suç Örgütü Altın Şafak Yöneticilerine "Tutuklama" Kararı

Yunan mahkemesi, 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunun tutuklanarak hapse girmesine karar verdi.

Başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi, partinin lideri Mihaloliakos ve diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'a verilen "hapis cezalarının ertelenmesi" talebini reddetti. Kararın ardından 7'si "suç örgütü yönetmekten" suçlu bulunan lider kadrosu olmak üzere Altın Şafak'ın toplam 39 üyesi hapse girecek. Dava kapsamında yargılanan 51 sanıktan diğer 12'sinin cezaları ise ertelendi.

Yunan medyasındaki haberlerde, tutuklanma kararı verilen Altın Şafak üyelerinin kendi rızalarıyla polise giderek teslim olmaya başladığı aktarıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

Atina'nın Keratsini semtinde 2013'te sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, şarkıcı Pavlos Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı sanıklar, suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

YÖNETİCİ KADROSUNDA TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN LAGOS DA VAR

Ceza alanlar arasında bulunan eski Altın Şafak milletvekili Lagos, ocakta Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşma sırasında, Türk bayrağını yırtmıştı.

Altın Şafak Partisi'nden 2019'da AP milletvekilliğine seçildikten sonra bu partiden istifa eden Lagos, "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu.

47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle şimdiye kadar 2 kez tutuklanmış ve ceza almıştı.

PARLAMENTODA 3. PARTİ KONUMUNA YÜKSELMİŞTİ

1980'de ırkçı ve Neonazi yanlısı görüşleriyle tanınan Nikos Mihaloliakos tarafından kurulan Altın Şafak Partisi, mali kriz döneminde ülkenin 3. partisi konumuna yükselerek 2012'deki seçimlerde 300 sandalyeli parlamentoda 18 sandalye ile ilk kez meclise girmeyi başarmıştı.

Yunanistan'da 2019'da yapılan genel seçimlerde, Altın Şafak yüzde 2,93 oy oranıyla yüzde 3'lük seçim barajını aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.

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