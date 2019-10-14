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Yunan Maliye Bakanı Kıbrıs’ta

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Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staykuras’ın Güney Kıbrıs’a üç günlük ziyaret gerçekleştirmekte olduğu belirtildi.
Yunan Maliye Bakanı Kıbrıs’ta

Politis gazetesi, Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staykuras’ın temasları çerçevesinde geçtiğimiz Cumartesi günü DİSİ liderliğiyle bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmede, her iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alındığını yazan gazete Staykuras’ın  dün ise Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile bir araya geldiğini, ayrıca Yunan Askeri Mezarlığı ile hapishanede gömülü EOKA’cıların mezarlığını ziyaret ettiğini belirtti.

Habere göre Staykuros bugün ise Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile bir araya gelecek ve Avrupa Üniversitesi’nin ekonomiyle ilgili düzenlediği konferansa katılarak konuşma yapacak.

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