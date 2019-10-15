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Yunan Maliye Bakanı Staykuras Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis ile bir araya geldi

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Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staykuras’ın, dün, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis tarafından kabul edildiği belirtildi.
Yunan Maliye Bakanı Staykuras Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis ile bir araya geldi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum ve Yunan Maliye Bakanları arasında dün gerçekleştirilen görüşme haberine özellikle ekonomi sayfalarında geniş şekilde yer verdiler.

Gazete, iki bakanının, görüşme çerçevesinde, gerek teknokrat gerekse siyasi düzeyde faaliyet gösterecek ekonomik alanlarda işbirliği ve karşılıklı anlayış  mekanizması oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Habere göre Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis her iki ülkenin,  ekonomi politikasının aynı çizgide olduğuna dikkati çekti.

Yunan Maliye Bakanı Staykuras ise ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıkma konusunda Güney Kıbrıs’ın olumlu bir örnek olduğunu ifade etti.

Staykuras, ülkede,  “Türk işgalinin” sonlanmasının, Yunan hükümetinin, ulusal kaygıyı teşkil ettiğini ve bunun sürekli takip edilen bir konu olduğunu söyledi.

Staykuras, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasına ilişkin kritik parametrenin, Türkiye’nin “yasa dışı sondajlarının,  araştırmalarının ve de  Türk savaş gemilerinin Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki tehditkar varlığının n sona ermesi” olduğunu savundu.

Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Yunan Maliye Bakanının ziyaretinin önemine vurgu yaptı ve gerek kendisinin, gerekse hükümetinin, iki ülke arasındaki tüm alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki isteğini dile getirdi.

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