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Yunan medyası: Erdoğan 6 ay içinde gerilimi artıracak

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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi ve ilişkileri mercek altına aldı.
Yunan medyası: Erdoğan 6 ay içinde gerilimi artıracak

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi ve ilişkileri mercek altına aldı.

Gazetenin İngilizce edisyonunda yayınlanan makalede, “Türkiye ile zorlu ve öngörülemez bir faza girdik. Batılı diplomatlar ve analistler, Yunanistan’ın endişesini paylaşıyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek 6 ay içinde Yunanistan veya Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerilimi dramatik bir şekilde artıracağını öngörüyor” yorumu yapıldı.

“İSRAİL LOBİSİNİ ÖRNEK ALIN”

Papachelas, Batılı hükümetlerin Ankara’ya yaklaşımının da Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandırabileceğini ve bu hükümetlerin bunun farkında olmadığını yazarken Yunan diasporasına da lobi yapma konusunda çağrıda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bu süreçte iyi görev yaptığı aktaran Papachelas, Yunan lobisinin İsrail lobisinden örnek alması gerektiğini söyledi.

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