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Yunan medyası Erdoğan’ın seçeneklerini haritayla gösterdi

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Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, geçen ay cumhurbaşkanı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek 5 yıldaki olası hamlelerini mercek altına aldı.
Yunan medyası Erdoğan’ın seçeneklerini haritayla gösterdi

Ta Nea’da yer alan haberde, “Erdoğan’ın sınırlarının dışında açık cepheler” başlığı kullanılırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek 5 yıllık süre içinde bazı “kapanmamış konuları” kapatmaya çalışacağını aktardı. Makalede, “Saldırgan politikaları sayesinde elde ettiği kazanımları korumaya çalışacak. Bunu yapacak mı? Ve hangi noktaya kadar bunu yapacak. Erdoğan adını altın harflerle yazdırmak istiyor” yorumu yapıldı.

“ABD ve NATO” başlığı altında Ankara’nın olası hamlelerini değerlendiren Yunan medyası, 2003’ten beri Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerildiğini yazarken, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri iki ülke arasındaki ilişki en kötü seviyede. Türkiye, F-35 programından çıkarıldı, Halkbank davası var ve ABD’nin Suriye’de desteklediği ve omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri bulunuyor. Erdoğan da 15 Temmuz 2016’da yaşanan kanlı darbe girişimi ve terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’i iade etmediği için ABD’yi suçlama fırsatını kaçırmıyor. Bu gerilim daha ne kadar uzatılabilir” yorumuna yer verildi.

Ta Nea’nın hazırladığı haberde Türkiye’nin Ermenistan, Irak, Suriye, Katar, Somali, Kosova, Bosna-Hersek gibi ülkelerle ilişkileri de haritada gösterildi.

Avrupa Birliği ile Ankara arasında devam eden “AB üyeliği” diyaloğuna da değinen Yunan medyası, “Bu olasılık klinik olarak ölü. Avrupa Birliği, ‘dev’ bir Türkiye’nin üyeliğini kaldıramaz” yorumunu yaptı. Gazete Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında da sık sık gerilim yaşandığını yazarken, mülteci sorununun da dikkat çekici bir unsur olduğunu aktardı.

Türkiye’nin son dönemde Rusya ve Çin ile çok yakın olduğunu hatırlatan Yunan medyası, “Bu iki ülke ile ilişkilerin gelişmesi, Batı’dan kopulmadığı sürece sonsuza kadar devam edemez” ifadelerine de yer verdi.

“EN BÜYÜK BAŞ AĞRISI”

Kürt sorunu için, “Ankara’nın güvenlik açısından en büyük baş ağrısı” olduğunu belirten Ta Nea muhabirleri, “Erdoğan bu sebeple komşularla sıfır sorun politikasından vazgeçti ve Suriye ve Irak’a askeri operasyon düzenlendi” ifadesini kullandı.

Ankara’nın Müslüman Kardeşler’i desteklemesi dolayısıyla Türkiye’nin Ankara, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkisinin gergin olduğunu yazan Yunan medyası, İsrail ile olan ilişkilerin de Filistin yüzünden gerildiğini aktardı. Fakat haberde, “Erdoğan’ın müttefik ve dövize çaresizce ihtiyacı olması sebebiyle bu ülkelerle ilişkiler kademeli olarak düzeldi. Fakat bunun sonucunun nasıl olacağı belirsizliğini koruyor” denildi.

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