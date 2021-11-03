Yunan medyası: Midilli mülteciler için bir cehennem

Bir Yunan haber sitesi Midilli Adası'ndaki göçmenlere yapılan işkenceyi yazdı.

Bir Yunan haber sitesi Midilli Adası'ndaki göçmenlere yapılan işkenceyi yazdı. Haberde sivil kıyafetli yabancıların, düzensiz göçmenlere işkence yaptığı ve sonra da onları teknelerle Türkiye'ye gönderdiği belirtildi.

Atina'nın Midilli Adası'ndaki düzensiz göçmenlere sert muamelesi Yunan medyasının da gündeminde yer alıyor.

"Mutlak bir cehennem"

Yunan haber sitesi TVXS, göçmenlere karşı insan ticaretinden işkenceye birçok hak ihlalinin yapıldığına yer verdi.

Haberde, "Midilli mülteciler için mutlak bir cehennem haline geldi." ifadesi kullanıldı.

Sivil giyimli yabancı kişiler ve plakasız araçlar

Haberde, Temmuz'dan bu yana, sivil giyimli yabancı kişilerin adada plakasız araçlarla dolaştığı, kıyıya yanaşan tekneleri başka yerlere götürdükleri belirtildi.

Habere göre bu kişiler, düzensiz göçmenlerin ellerini plastik kablolarla bağlıyor, cep telefonlarına ve cüzdanlarına da el koyuyor. Sonra da düzensiz göçmenleri dövüp teknelere bindirerek Türkiye'ye gönderiyorlar.

"İnsan ticareti yapıldığı" iddiası

İnsan ticareti yapıldığı da iddialar arasında. Buna göre, Dominik Cumhuriyeti'nden adaya gelen genç kızların birçoğu ortadan kayboldu.

Yardım ederlerse "casuslukla" suçlanıyorlar

Yunan haber sitesine konuşan ada sakinleri ise korktukları için göçmenlere yardım edemediklerini söyledi.

Bir Midilli Adası sakini, "Miçotakis hükümeti durmaksızın bizi takip ediyor. Battaniye vermeye bile cesaret edemiyoruz. Yardım etmeye çalıştığımızda bizi casuslukla suçluyorlar." dedi.

Yunanistan'da yeni sığınmacı yasası 2 ay önce meclisten geçti. Buna göre, sahil güvenlikten izin almadan kurtarma operasyonu yapmak ceza kapsamında. Böyle bir durumda, bir yıl hapis ve 6 bin euro ceza veriliyor.