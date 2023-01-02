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Yunan muhalefeti, Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin töreni için birçok ülkeden üst düzey yetkili Brezilya'ya giderken Yunanistan'ın muhalefet lideri Alexis Çipras da temaslarını sürdürüyor.
Yunan muhalefeti, Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor

Yıllar sonra seçim kazanarak tekrar göreve gelen Brezilya lideri Lula da Silva’nın yemin töreni için Brezilya’da bulunan Yunan muhalefet partisi Syriza’nın lideri Alexis Çipras temaslarını sürdürüyor.

Önceki gün Lula da Silva ile poz vererek görüşme gerçekleştiren Çipras’ın Türkiye’nin bölgedeki hamlelerini anlattığı ve bu durumdan duyulan rahatsızlığı söylediği aktarılırken bugün ise Çipras’ın İspanya hükümetinin önde gelen isimleriyle görüştüğü açıklandı.

Çipras’ın İspanyol siyasetinde yükselen bir figür olarak tanınan ve “geleceğin başbakanı” yorumları yapılan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz’la görüştüğü duyuruldu. Çipras’ın Diaz’a “Türkiye’nin bölgedeki artan saldırganlığı” ile ilgili bilgi verdiği belirtilirken Yunanistan’ın Avrupalı partnerlerinin de Türkiye’ye uluslararası yasalara uymaları konusunda net bir mesaj vermelerini istediği aktarıldı.

Yunan medyası Ankara ile Madrid’in iyi bir ilişki kurduğunu ve İspanya’nın Türkiye’ye silah ve savunma sanayi ürünleri sattığına dikkat çekerken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 2021 Kasım ayında Ankara’ya gelerek savunma sanayi ve askeri anlaşmalar imzaladığını da hatırlattı.

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