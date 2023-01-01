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Yunan muhalefeti Türkiye’yi Brezilya’ya şikayet etti

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Yunanistan'da muhalefet lideri Alexis Çipras, kısa bir süre önce göreve gelen Brezilya lideri Lula da Silva'yla görüştü.
Yunan muhalefeti Türkiye’yi Brezilya’ya şikayet etti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Yunan muhalefetinden dikkat çekici bir hamle geldi.

Solcu Yunan muhalefet partisi Syriza’nın lideri Çipras, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çipras sosyal medya hesabından, “Lula geri döndü. Bu sefer sadece eşitsizliklerle mücadele etmeyecek fakat Cumhuriyeti koruyacak ve ülkesini birlikte tutacak. Çünkü Bolsonaro yenilse bile Bolsonaroizm devam ediyor, bana böyle söyledi görüşmemizde” dedi.

Öte yandan Çipras’ın Silva’ya Türkiye’yi şikayet ettiği de belirtildi. Çipras’ın Brezilya liderine, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri anlattığı aktarılırken Türkiye’den duyulan rahatsızlıkla da gündeme geldi.

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