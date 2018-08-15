  • BIST 91.908
  • Altın 233,947
  • Dolar 6,1358
  • Euro 6,9434
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Yunan Savunma Bakanı Kammenos'tan mevkidaşı Akar'a davet

» »
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan iki Yunan askeri dün tahliye edilmişti
Yunan Savunma Bakanı Kammenos'tan mevkidaşı Akar'a davet

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin bugün tahliye edilmesinin bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunanaskerinin tahliye edilmelerinden büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçimiz Mavroidis’e, elçilik müsteşarı Baltas’a ve Konsolos Theoharidis’e büyük tebrikler. Türk tarafından yardımcı olan herkese de teşekkürler. Gecenin en büyük kazananı diplomasi oldu." diye yazdı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da yaptığı yazılı açıklamada, Yunan askerlerin tahliye edilmesinin Türk makamlarınca yapılan temel hukuki bir işlem olduğunu belirterek, Mitrodotis ve Kuklacis’i ve ailelerini tutukluk süresince ortaya koydukları tavırları için tebrik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İtalya: Biz de Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:47
  • Almanya'dan ABD'nin Türkiye'ye ek vergi uygulamasına eleştiri13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:31
  • Müzik festivalinde platform çöktü: Çok sayıda yaralı var!13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:28
  • Rusya dolarla ticaretten vazgeçiyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:05
  • Euro ile maaş verilecek kedi bakıcısı aranıyor12 Ağustos 2018 Pazar 17:21
  • Londra’dan çıktı, Avrupa’yı gezdi, Türkiye’de evini yürüttüler11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:50
  • Norveç hükümeti yüzlerce bağımlıya reçeteyle eroin verecek11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
  • Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon10 Ağustos 2018 Cuma 14:19
  • Bebeklerinin ölümüne neden olan çift ömür boyu hapis cezası alabilir09 Ağustos 2018 Perşembe 08:31
  • Plaj kumu çalan turiste 1000 Euro ceza08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti