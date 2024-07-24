  • BIST 11025.51
  • Altın 2547.33
  • Dolar 32.8151
  • Euro 35.6144
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Yunan Sözcü: Yunan hükümeti, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan bekliyor

» »
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.
Yunan Sözcü: Yunan hükümeti, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan bekliyor

Haravgi gazetesi, Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in, “SKAİ” radyo kanalına verdiği söyleşide Kıbrıs sorunundan söz ettiğini yazdı.

Marinakis’in “Yunan hükümetinin, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan beklediğini” ifade ettiğini yazan gazete Marinakis’in söyledikleri konusunda net olmadığını ancak Atina’nın bu planı genel hatlarıyla bildiği ve somut hale getirilmesini beklediği imasında bulunduğunu belirtti.

Marinakis ilgili açıklamasında hükümetin, Dışişleri Bakanlığı’nın planı beklediğini, çünkü mevcutta daha geniş planın tasvirinin bulunduğunu ifade etti.

Kesin olan tek noktanın, sadece BM kararlarının öngördüğü çözümü görüşmelerinin olduğunu söyleyen Marinakis, planın görüşmeye girip girmediği şeklindeki bir soru üzerine,  planın iki tarafa da sunulmuş olması ve dışişleri bakanları düzeyinde ilerlemiş olması gerektiğini belirtti.

Kendilerine bağlı olmayan iki ön koşuldan söz eden Marinakis, bir diğer deyişle Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından işlenecek olan nihai planı beklediklerini ifade etti.

Marinakis açıklamasında ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiraikos Miçotakis ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında New York’ta bir görüşmenin planlandığını da söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Rum mülklerini gasp etmekle suçlanan Almanya vatandaşı mahkemeye sevk edildi19 Temmuz 2024 Cuma 17:54
  • Simon Aykut’un itirazı kabul edilmedi19 Temmuz 2024 Cuma 15:25
  • Polonyalılar Baf'ı tercih ediyor18 Temmuz 2024 Perşembe 13:56
  • Güney Kıbrıs’ta Haziran ayı enflasyonu yüzde 318 Temmuz 2024 Perşembe 13:52
  • Güney Kıbrıs’ta Haziran ayı enflasyonu yüzde 318 Temmuz 2024 Perşembe 12:35
  • Limasol'da büyük yangın... 5 Uçak müdahale ediyor...17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:37
  • Güney'de bomba patladı17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:33
  • Güneyde sıcak çarpmasından bir kişi yoğun bakıma alındı14 Temmuz 2024 Pazar 16:23
  • Güney Kıbrıs'ta hellim ihracatı “uçtu”13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:34
  • Miçotakis: 20 Temmuz gecesi Kıbrıs’ta olacağım13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti