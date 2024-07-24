Yunan Sözcü: Yunan hükümeti, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan bekliyor

Haravgi gazetesi, Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in, “SKAİ” radyo kanalına verdiği söyleşide Kıbrıs sorunundan söz ettiğini yazdı.

Marinakis’in “Yunan hükümetinin, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan beklediğini” ifade ettiğini yazan gazete Marinakis’in söyledikleri konusunda net olmadığını ancak Atina’nın bu planı genel hatlarıyla bildiği ve somut hale getirilmesini beklediği imasında bulunduğunu belirtti.

Marinakis ilgili açıklamasında hükümetin, Dışişleri Bakanlığı’nın planı beklediğini, çünkü mevcutta daha geniş planın tasvirinin bulunduğunu ifade etti.

Kesin olan tek noktanın, sadece BM kararlarının öngördüğü çözümü görüşmelerinin olduğunu söyleyen Marinakis, planın görüşmeye girip girmediği şeklindeki bir soru üzerine, planın iki tarafa da sunulmuş olması ve dışişleri bakanları düzeyinde ilerlemiş olması gerektiğini belirtti.

Kendilerine bağlı olmayan iki ön koşuldan söz eden Marinakis, bir diğer deyişle Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından işlenecek olan nihai planı beklediklerini ifade etti.

Marinakis açıklamasında ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiraikos Miçotakis ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında New York’ta bir görüşmenin planlandığını da söyledi.