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“Yunan süt ürünleri” şirketi hellim üretimi için Güney Kıbrıs’ta fabrika açtı

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“Yunan süt ürünleri” şirketinin Güney Lefkoşa’ya bağlı Tseri sanayi bölgesinde, hellim üretimi için yeni bir fabrika açtığı haber verildi.
“Yunan süt ürünleri” şirketi hellim üretimi için Güney Kıbrıs’ta fabrika açtı

“Yunan süt ürünleri” şirketinin Güney Lefkoşa’ya bağlı Tseri sanayi bölgesinde, hellim üretimi için yeni bir fabrika açtığı haber verildi.

Şirketin “Olimpos” markası altında da ürünler ürettiğini ve ticaretini yaptığını yazan Politis gazetesi, inşa edilen yeni tesisin 12 bin metrekarelik toplam alana sahip binalar içerdiğini ve bunun yaklaşık 70 milyon euroluk bir yatırımdan ibaret olduğunu belirtti.

Fabrikanın yılda 18 bin ton hellim üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden gazete, bunun Güney Kıbrıs’taki yıllık toplam hellim miktarının yüzde 40’ına denk geldiğini ekledi.

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