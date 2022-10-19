Yunan uzmanlar: Türkiye’yle savaş ihtimali artıyor

Katar merkezli yayın organı Al Jazeera’ye konuşan Yunan uzmanlar, yaza kadar Ankara-Atina hattında büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyecek askeri bir gerilim yaşanmasının olası olduğunu savundu.

Yunanistan ve Türkiye arasında hızla yükselen tansiyonun çatışmaya yol açabileceği endişeleri uluslararası basında da gündem oluyor.

Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, “Türkiye-Yunanistan gerilimi açık çatışmaya dönüşür mü?” başlıklı haberde, iki ülkeden uzmanlarla ve yetkililerle konuştu. Yunan uzmanlar, iki ülkede de haziranda seçimler düzenleneceğine dikkat çekerek o döneme kadar büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyecek askeri bir gerilim yaşanmasının olası olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'în eski güvenlik danışmanı olan emekli Yunan general Aleksandros Diakopulos, “2019'a dek bir savaş ihtimali olduğunu düşünmezdim ama artık fikrim değişti” dedi. Türkiye'den gelen son açıklamaların sıcak çatışma ihtimalini güçlendirdiğini savunan Diakopulos, “Türkiye'nin 2019-2021 arasındaki stratejisine baktığımızda önce bizim güç kullanmamızı beklediler. Şimdi bunun olmayacağını anlıyorlar ve Yunanistan'ı doğu Ege adalarında bir işgalci güç gibi göstererek Türkiye’nin önce güç kullanmasını meşru kılmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘EN ÜST DÜZEY SAVUNMA POZİSYONUNDAYIZ’

Aynı zamanda Yunanistan Eğitim ve Dini İşleri Bakan Yardımcısı olan Atina'daki Panteion Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Profesörü Angelos Syrigos da, ülkede savaş ihtimalinin büyük endişe yarattığını söyleyerek “En üst düzey savunma pozisyonundayız. Bence Türkiye yeni krizlere girişecek” iddiasında bulundu.

Al Jazeera'ye konuşan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ise Yunanistan'la diplomatik temasların sürdüğünü belirterek “Gazetelerde okuduğunuz her şeye inanmayın. Kazaların yaşanmaması için her birlikte çalışıyoruz. Süreç 2020 yazındaki kadar kötü değil ama işlerin hızla kötüye gitmemesi için tetikte olmalıyız” dedi.

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarma çabalarına karşı olduklarını kaydeden Özügergin, Yunanistan karasuları sınırını aşarsa mahkemeye gideceklerini söyledi.

Haberde tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Atina'nın böyle bir adım atmasının krizi daha da büyüteceği vurgulandı.