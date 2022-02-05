Yunan Ve Ermeni Siyasetçilerden Biden’a Türkiye Mektubu: Erdoğan Eleştirisi, F-16 Tepkisi

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yer alan Yunan ve Ermeni bakanların başı çektiği 50 kişilik bir grup, Joe Biden yönetimine bir mektup yazarak Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmaması çağrısında bulundu. Mektupta, Erdoğan da sert bir dille eleştirildi.

ABD’de Temsilciler Meclisi’nde yer alan Yunan ve Ermeni bakanların başı çektiği 50 kişilik bir grup, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları’na Türkiye’ye F-16 satışının engellenmesi için baskı yapan bir mektup gönderdi.

Kongre’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’e hitaben 4 Şubat tarihli mektupta, “Türkiye’nin yeni F-16’lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mektup, “ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve yurtiçinde, yurtdışında uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak için somut adımlar atana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek sağlamamalıdır. Türkiye, ABD’nin ekonomik yaptırımları dahil tüm diplomatik araçların devreye girene kadar tutumunu değiştirmeyeceğini gösteriyor.” sözleriyle devam etti.

50’den fazla ABD Temsilcisinden oluşan gruba, Kongre Ermeni Grubu Eşbaşkanı Frank Pallone Yunan Kafkas Eş Başkanı Gus Bilirakis öncülük ettiği bildirildi. Mektuba imza atan isimler arasında hem Demokrat hem Cumhuriyetçi vekillerin de olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE’DEN ‘NATO’NUN YİĞİTİ’ DİYE BAHSETTİ

Amerikan Helenik Liderlik Konseyi İcra Direktörü Endy Zemenides, Kongre, Türkiye’ye, Erdoğan’ın Washington Büyükelçisi ile akşam yemeği yemesinin veya Twitter’dan attığı mesajların ABD’nin temel politika farklılıklarını yumuşatamayacağını vurgularken, “Kongre, yalnızca üslupta değil, özde bir değişiklik talep etmekte haklı.” ifadeleri kullanıldı.

Ortadoğu Forumu’nun Washington Proje Direktörü Cliff Smith, Türkiye’nin önerilen F-16 alımına ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’nin F-16’ların güncellenmesi talebi hala durumu anlamadıklarını gösteriyor. Değişmesi gereken onların istekleri değil davranışlarıdır. Artan sayıda Kongre üyesi bunu fark ediyor. Türkiye kendi düzelene kadar Türkiye’den herhangi bir gelişmiş askeri teçhizat talebini reddetmeye teşvik ediyorum.” dedi.

In Defence of Christians’ın İcra Direktörü Richard Ghazal, “ABD’nin modası geçmiş bir Türkiye politikasını liyakate dayalı bir yaklaşımla değiştirmesinin zamanı geldi. Türkiye’nin gelişmiş ABD savaş silahlarıyla ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğini değerlendirirken,” NATO’nun “yiğit”inin eski Soğuk Savaş nostaljisine kapılmamalıyız, bugün onların kötü eylemlerine bakmalıyız.” dedi.