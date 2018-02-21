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Yunan ve Rum siteleri duyurdu! Sökülmeye başlandı

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Yunan ve Rum siteleri duyurdu! Sökülmeye başlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazi Mağusa şehri açıklarında, Rum kesiminin bir İtalyan şirketine doğal gaz arama izni vermesinin ardından başlayan süreçte her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

‘İtalyan Eni şirketinin SAIPEM 12000 adlı sondaj platformuyla çalışma yapmak için geldiği bölgedeki Türk savaş gemileri dün 10 Mart’ta kadar bölgedeki faaliyetlerine devam edeceklerini duyurmuştu. Savaş gemilerinin bölgede olmasından dolayı da SAIPEM platformu sondaja başlayamıyordu. Bunun üzerine Rum kesimi kabineyi ve parti liderlerini olağanüstü toplantıya çağırmış, Yunanistan Başbakanı Çipras da Alman Başbakanı Merkel'i aramıştı. Bugün Rum ve Yunan haber siteleri yeni bir gelişmeyi daha duyurdu.

'SABİTLEYİCİLER SÖKÜLÜYOR'

Bugün, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’daki bazı haber siteleri ‘son dakika’ gelişmesi olarak SAİPEM platformunun sökülmeye başladığını duyurdu. Haberde SAİPEM platformunun sabitleme sistemlerinin sökülmeye başlandığı, platformun kısa sürede harekete geçerek bölgeden ayrılacağı, Türk tarafının baskılarının İtalyan şirketini geri adım atmak zorunda bıraktığını yazdı. Rum ve Yunan basını dün de Saipiem platformunun Mart ayında Fas’ta bir sondajı olduğunu ve asıl endişelerinin Saipiem’in bu sondaj sebebiyle bölgeden ayrılmak zorunda kalması olduğunu da yazmıştı.

12 GÜNDÜR DEVAM EDEN GERİLİM

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’i KKTC çevresi de dahil 13 ayrı parsele ayırarak doğal gaz aramaları için ruhsatlandırmıştı. Türkiye ve KKTC bu parselizasyona itiraz etmiş bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair gerekli uyarıları yapmıştı. Rum Yönetimi buna rağmen yabancı şirketlere doğal gaz arama ruhsatı vermeye devam etmiş, Son olarak 9 Şubat’ta İtalyan şirketine ait Saipem 12000 adlı sondaj platformu KKTC’nin Gazimağusa açıklarındaki 3. parsele sondaj için gelmişti. Sondaj platformu bölgedeki Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti.

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