Yunan ve Türk dışişleri bakanlarının basın toplantısında tartışma çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın düzenlediği basın toplantısında tartışma çıktı. Bakan Çavuşoğlu ilk konuşmayı yapıp olumlu mesajlarla sözüYunan meslektaşında devretti. Yunan Bakanın Türkiye'yi uluslararsı hak ihlali ile suçlamasnın ardından Bakan Çavuşoğlu sözü aldı.

Bakan Çavuşoğlu, "İçeride konuşulmayan konuların burada dile getirilmesi kabul edilemez" dedi.

Yunan Bakan ise tekrar sözü alarak "Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, bizim hükümetimizin görüşleri bunlar" diye cevap verdi

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye- Yunanistan ilişkileri için "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır" diyerek, "Sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu, "Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır"