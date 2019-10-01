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Yunanistan 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade edecek

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Yunanistan'da hükümet 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade etmeyi planlıyor.
Yunanistan 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade edecek

Yunanistan'ın yeni merkez sağ hükümetinin Midilli Adası'ndaki Morya Kampı'nda çıkan yangının ardından yaptığı kriz toplantısından 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade etme kararı çıktı.

Geçen hafta Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) sığınmacıların yaşam koşulları konusunda Yunanistan’a yönelik eleştiri dozu yüksek bir rapor hazırlamıştı. Yunanistan’ın Midilli, Sakız ve Sisam adaları ile Atina ve Selanik kentlerine düzenlenen denetim ziyaretleri hakkındaki raporda Yunanistan'da sığınmacıların "insanlık dışı" koşullarda yaşadığına dikkat çekilmişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeni hükümetinin sol eğilimli eski Başbakan Alexis Tsipras'tan farklı bir politika izleyeceği belirtiliyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada Tsipras yönetiminde Türkiye'ye 4,5 yıl içinde sadece bin 806 sığınmacı iadesi yapıldığı kaydedildi.

Hükümet açıklamasında Ege Denizi'nde daha fazla sahil güvenlik devriyesi yapılacağı belirtildi. Buna ek olarak göçmenlerin adalardan Yunanistan ana karasına taşınması planlanıyor.

Morya Kampı'nda pazar günü çıkan yangında en az 1 kadın yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Yangının ardından kampta sığınmacı ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Hükümet yaşanan olayların ardından Midilli'ye çok sayıda nöbetçi polis sevk etti. Morya'nın kapasitesi 3 bin kişiyken, kampta 13 bin sığınmacının kaldığı bildiriliyor.

AB ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen sığınmacılar Türkiye'ye iade edilebiliyor.

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