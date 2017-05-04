Yunanistan 2 askerin daha iadesini reddetti

Yunanistan 15 Temmuz darbe girişiminde ülkesine kaçan 8 askerden ikisinin daha iade talebini reddetti.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerden ikisi için kararını verdi.

Daha önce iade talebi reddedilen Türkiye'nin temyiz mahkemesine yaptığı başvuruda da aynı sonuç çıktı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi 8 darbeci askerden ikisinin daha iade edilmemesine karar verdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün de 3 askerin iade edilmemesi kararını vermişti. Mahkeme önceki haftada diğer üç asker için aynı kararı almıştı. Son kararla beraber Yunanistan'a kaçan bütün askerlerin iade edilmesi talebi reddedilmiş oldu.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

İlk ret kararını bozacak yeni bir unsur bulunmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin ikinci iade talebi de kabul edilmedi. Mahkeme buna rağmen, 8 firari askerin Atina yakınlarındaki Olimpiyat köyü polis karakolundaki gözaltı süresini 3 ay daha uzattı. 8 firari asker şimdi, Yunan makamlarına başvurdukları siyasi iltica talebiyle ilgili süreci tamamlanmasını bekleyecek.